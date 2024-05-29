У жителя Воронежской области изъяли нелегальный арсенал оружия

По предварительным данным, 60-летний мужчина в своей квартире, расположенной по улице Простеева в Россоши, незаконно переделывал оружие и боеприпасы. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Воронежской области. Во время обыска у него изъяли более 400 патронов, свыше 15 граммов пороха и три сигнальных револьвера «МР-313». После экспертизы выяснилось, что оружие было переделано под огнестрельное, как и патроны под него.