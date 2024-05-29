В Кургане на железной дороге нашли сгнивший труп неизвестного мужчины

Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Курганский транспортный прокурор.
Устанавливаются причины произошедшего.
По данному факту прокуратурой организованы надзорные мероприятия.
Телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры сообщил, что вчера, 28 мая, в зарослях у края насыпи железнодорожного полотна обнаружили труп неустановленного мужчины с гнилостными изменениями. Тело находилось на 354 км станции Галкино ЮУЖД (Курганский регион).
Для координации действий правоохранительных органов на место происшествия выехал Курганский транспортный прокурор.
Устанавливаются причины произошедшего.
По данному факту прокуратурой организованы надзорные мероприятия.