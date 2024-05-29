В Кургане на железной дороге нашли сгнивший труп неизвестного мужчины

Телеграм-канал Уральской транспортной прокуратуры сообщил, что вчера, 28 мая, в зарослях у края насыпи железнодорожного полотна обнаружили труп неустановленного мужчины с гнилостными изменениями. Тело находилось на 354 км станции Галкино ЮУЖД (Курганский регион).