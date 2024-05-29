Минобороны сообщило об уничтожении следовавшего к Крыму морского дрона

В акватории Черного моря уничтожен безэкипажный катер ВМС Украины, который направлялся в Крым, сообщили в Минобороны России.
По данным ведомства, инцидент произошел около 18:30 мск в северо-западной части акватории Черного моря.
Днем Минобороны отчитывалось об уничтожении двух безэкипажных катеров, также направлявшихся к Крыму.
Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал тренировки по задействованию систем оповещения и установке дымовых завес. По его словам, в районе Севастопольской бухты будет «много дыма», в связи с чем предупредил жителей города о «неприятном запахе». Позднее он предупреждал о тренировках флота со стрельбой в районе Северного и Южного молов, мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт. В течение суток движение по Крымскому мосту не перекрывали.
Накануне губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщал об уничтожении украинской маловысотной противокорабельной ракеты «Нептун», летевшей в сторону Крыма. По его словам, никто не пострадал.
Минобороны регулярно отчитывается об уничтожении катеров-дронов Вооруженных сил Украины в Черном море. 16 мая ведомство заявляло о ликвидации 11 морских дронов, которые также следовали в направлении Крыма. 23 мая полуостров подвергся ракетной атаке, в результате которой погибли два человека.