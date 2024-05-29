Минобороны сообщило об уничтожении следовавшего к Крыму морского дрона

Утром губернатор Севастополя Михаил Развожаев анонсировал тренировки по задействованию систем оповещения и установке дымовых завес. По его словам, в районе Севастопольской бухты будет «много дыма», в связи с чем предупредил жителей города о «неприятном запахе». Позднее он предупреждал о тренировках флота со стрельбой в районе Северного и Южного молов, мыса Херсонес, Стрелецкой и Камышовой бухт. В течение суток движение по Крымскому мосту не перекрывали.