Жителя Петербурга осудили за намерение воевать против России

В пресс-службе отметили, что мужчина «решил вступить в ряды вооружённого формирования, признанного в марте прошлого года террористическим и запрещённым на территории нашей страны». С его представителями преступник связался в мессенджере, заполнил предложенную анкету, в которой также указал сведения о профессиональных воинских навыках, умении стрелять из АК-47. Затем злоумышленник приобрёл необходимую экипировку, снаряжение, медикаменты и оборудование, а в мае 2022 года купил билет на поезд в Белоруссию, откуда планировал проникнуть на Украину.