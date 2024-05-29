Жителя Петербурга осудили за намерение воевать против России

«Органами безопасности пресечена преступная деятельность 51-летнего жителя города Санкт-Петербурга. 24 февраля 2022 года, узнав о начале проведения на территории Украины специальной военной операции, мужчина, являясь приверженцем неонацистских взглядов, принял решение выехать на Украину, чтобы принять участие в боевых действиях против российских военных», — говорится в сообщении.
В пресс-службе отметили, что мужчина «решил вступить в ряды вооружённого формирования, признанного в марте прошлого года террористическим и запрещённым на территории нашей страны». С его представителями преступник связался в мессенджере, заполнил предложенную анкету, в которой также указал сведения о профессиональных воинских навыках, умении стрелять из АК-47. Затем злоумышленник приобрёл необходимую экипировку, снаряжение, медикаменты и оборудование, а в мае 2022 года купил билет на поезд в Белоруссию, откуда планировал проникнуть на Украину.
Его задержали сотрудники белорусского государственного пограничного комитета при попытке незаконного пересечения границы с Украиной и депортировали в Россию, уточняет УФСБ.
В отношении жителя Санкт-Петербурга возбудили уголовное дело по части 3 статьи 30, части 2 статьи 208 (приготовление к участию в вооруженном формировании в целях, противоречащих интересам Российской Федерации) и части 3 статьи 30, статье 275 (покушение на государственную измену) УК России. Сначала он сознался в планируемых преступлениях, а затем на допросе у следователя отрицал свою вину, уточнили в пресс-службе.
«Несмотря на это, следователям регионального управления удалось собрать достаточную доказательную базу… суд приговорил мужчину к 13 годам лишения свободы строго режима, первые четыре года из которых он проведёт в тюрьме. Также ему назначен денежный штраф в размере 200 000 рублей», — подчеркивает УФСБ.