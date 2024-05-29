Водолацкий заявил об освобождении Часова Яра почти на 70%

«Естественно, Часов Яр будет освобожден, мы продвигаемся. Естественно, это бетон, это бетонные укрепления, это не голая степь, и каждый “опорник” нужно выковыривать, это время, — сказал собеседник агентства. — На сегодняшний день [территория Часова Яра освобождена на] около 70%».