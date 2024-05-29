Водолацкий заявил об освобождении Часова Яра почти на 70%

«Естественно, Часов Яр будет освобожден, мы продвигаемся. Естественно, это бетон, это бетонные укрепления, это не голая степь, и каждый “опорник” нужно выковыривать, это время, — сказал собеседник агентства. — На сегодняшний день [территория Часова Яра освобождена на] около 70%».
По словам Водолацкого, среди тех, кто сдается в плен в Часовом Яре, — мобилизованные украинцы, «которых поймали на улице».
Часов Яр — один из ключевых логистических хабов Вооруженных сил Украины. В среду в Минобороны РФ сообщили, что подразделения Южной группировки войск улучшили положение по переднему краю и нанесли поражение живой силе и технике 79-й десантно-штурмовой, 28-й и 41-й механизированных бригад ВСУ в районах населенных пунктов Елизоветовка, Константиновка и Часов Яр Донецкой Народной Республики.