Economist рассказал о «реке смерти» на Украине с десятками трупов уклонистов

Молодой человек рассказал, что быстрое течение унесло сильнейшего пловца на 200 метров вниз по реке. Двое других были брошены на вдвое большее расстояние и лишь благодаря чуду достигли другой стороны. Он рассказал, что к тому времени, как удалось выбраться из воды, они едва могли дышать и чуть не утонули, пишет Economist.