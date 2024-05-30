Суд рассмотрит дело двух разведчиков, похитивших девушку

Как стало известно «Ъ», в военном суде началось разбирательство по уголовному делу командира взвода ВДВ старшего лейтенанта Айдына Жамидулова и его подчиненного рядового Алексея Дорожкина. По версии СКР, военные похитили девушку, угрожавшую офицеру, что расскажет об их связи его жене, и доставили в пункт временной дислокации части как украинскую разведчицу. Там потерпевшую зарезали ножом, а ее тело взорвали, пытаясь скрыть следы преступления. Старлей Жамидулов получил известность тем, что во время подготовки к боевым действиям писал патриотические стихи, исполнение которых показывали по Telegram-каналам.