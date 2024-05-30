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Еще в одном районе Волгоградской области могут ввести режим ЧС из-за заморозков

9 и 10 мая 2024 года в Суровикинском районе было зафиксировано опасное агрометеорологическое явление — заморозки. В связи с этим сейчас специалисты устанавливают, как повлияло резкое понижение температуры на сельскохозяйственные посевы, и рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации регионального характера на территории муниципального образования.

Источник: Волгоградская правда

Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что на территории региона режим ЧС из-за заморозков был введен в 31 муниципалитете и одном городском округе. В их число может войти и Суровикинский район, если там резкое понижение температуры крайне негативно повлияло на состояние сельскохозяйственных растений.

После принятии данного решения соответствующие изменения будут внесены в Постановление губернатора Андрея Бочарова от 14 мая 2024 года № 251.

Отметим, что в Волгоградской области аграриям, чьи посевы пострадали от морозов в начале мая, оказывается поддержка по вопросам страхования и замещения одной утраченной культуры другими.

Кроме того, в регионе на системной основе реализуют инвестпроекты и обновляют сельхозтехнику, а также увеличивают площадь земель, отведенных под овощи и зерновые. Это позволяет волгоградским фермерам успешно выполнять государственное задание по обеспечению продовольственной безопасности страны.

сельское хозяйство