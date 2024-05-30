Еще в одном районе Волгоградской области могут ввести режим ЧС из-за заморозков

Ранее «Волгоградская правда.ру» сообщала, что на территории региона режим ЧС из-за заморозков был введен в 31 муниципалитете и одном городском округе. В их число может войти и Суровикинский район, если там резкое понижение температуры крайне негативно повлияло на состояние сельскохозяйственных растений.
После принятии данного решения соответствующие изменения будут внесены в Постановление губернатора Андрея Бочарова от 14 мая 2024 года № 251.
Отметим, что в Волгоградской области аграриям, чьи посевы пострадали от морозов в начале мая, оказывается поддержка по вопросам страхования и замещения одной утраченной культуры другими.
Кроме того, в регионе на системной основе реализуют инвестпроекты и обновляют сельхозтехнику, а также увеличивают площадь земель, отведенных под овощи и зерновые. Это позволяет волгоградским фермерам успешно выполнять государственное задание по обеспечению продовольственной безопасности страны.