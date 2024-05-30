Еще в одном районе Волгоградской области могут ввести режим ЧС из-за заморозков

9 и 10 мая 2024 года в Суровикинском районе было зафиксировано опасное агрометеорологическое явление — заморозки. В связи с этим сейчас специалисты устанавливают, как повлияло резкое понижение температуры на сельскохозяйственные посевы, и рассматривают возможность введения режима чрезвычайной ситуации регионального характера на территории муниципального образования.