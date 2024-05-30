В Польше арестованы трое по подозрению в подготовке диверсии по заданию России

Как сообщает газета Rzeczpospolitа, обвиняемые пытались устроить поджоги на объектах в Гданьске, Гдыне и Марках за вознаграждение. Кроме того, по информации издания, все обвиняемые были связаны с арестованным ранее украинцем, обвиняемым в подготовке к поджогу торгового центра во Вроцлаве, а также магазина рядом с автозаправкой. По данным издания, за каждый поджог обвиняемым предложили €10 тыс.