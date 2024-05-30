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СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Взрывы второй раз за ночь прогремели в Днепропетровске на фоне воздушной тревоги, сообщил украинский телеканал «Общественное».

Источник: AP 2023

«В Днепре (официальное украинское название Днепропетровска — Прим. Ред.) слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».

Ранее телеканал ТСН уже сообщал о взрыве в Днепропетровске.

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.

В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.

При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.