СМИ сообщили о новых взрывах в Днепропетровске

«В Днепре (официальное украинское название Днепропетровска — Прим. Ред.) слышны звуки взрывов», — говорится в сообщении в Telegram-канале «Общественного».
Ранее телеканал ТСН уже сообщал о взрыве в Днепропетровске.
Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Кировоградской, Черкасской и Полтавской областях Украины, а также в подконтрольных ВСУ частях Запорожской и Херсонской областей.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.