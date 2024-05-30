В Хабаровске насмерть сбили пешехода, вышедшего на дорогу: видео

Смертельная авария произошла 29 мая в 23:55 на территории Индустриального района. Водитель Toyota Prius ехал на левой полосе правого ряда по улице Краснореченской в сторону Суворова. В нескольких метрах от «зебры» на дорогу внезапно вышел пешеход. Автовладелец не успел затормозить и сбил его на полном ходу.