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В Хабаровске насмерть сбили пешехода, вышедшего на дорогу: видео

Мужчина внезапно появился на проезжей части в нескольких метрах от зебры.

Источник: УГИБДД по Хабаровскому краю

В Хабаровске водитель сбил пешехода, который вышел на дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.

Смертельная авария произошла 29 мая в 23:55 на территории Индустриального района. Водитель Toyota Prius ехал на левой полосе правого ряда по улице Краснореченской в сторону Суворова. В нескольких метрах от «зебры» на дорогу внезапно вышел пешеход. Автовладелец не успел затормозить и сбил его на полном ходу.

В результате наезда 50-летний мужчина скончался на месте от несовместимых с жизнью травм. Судя по кадрам с городской камеры, пешеход мог находиться в нетрезвом состоянии: он сильно шатался и переваливался из стороны в сторону.

​На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.