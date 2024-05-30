В Хабаровске насмерть сбили пешехода, вышедшего на дорогу: видео

В Хабаровске водитель сбил пешехода, который вышел на дорогу в неположенном месте. Об этом сообщили в пресс-службе краевой Госавтоинспекции.
Смертельная авария произошла 29 мая в 23:55 на территории Индустриального района. Водитель Toyota Prius ехал на левой полосе правого ряда по улице Краснореченской в сторону Суворова. В нескольких метрах от «зебры» на дорогу внезапно вышел пешеход. Автовладелец не успел затормозить и сбил его на полном ходу.
В результате наезда 50-летний мужчина скончался на месте от несовместимых с жизнью травм. Судя по кадрам с городской камеры, пешеход мог находиться в нетрезвом состоянии: он сильно шатался и переваливался из стороны в сторону.
На месте работают сотрудники правоохранительных органов. Устанавливаются все обстоятельства ДТП.