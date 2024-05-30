В Приморье раскрыли убийство председателя совхоза 27-летней давности

Работая по уголовным делам прошлых лет, следователи поминутно восстановили события, которые произошли в ночь на 13 сентября 1996 года. По версии следствия, двое подозреваемых в масках и с обрезами через окно вломились в дом по улице Чапаева в селе Ширяевка. Там жил председатель с семьёй. Мужчины потребовали отдать им имущество, однако потерпевший начал активно сопротивляться, и его застрелили.