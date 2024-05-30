В Приморье раскрыли убийство председателя совхоза 27-летней давности

Следователи раскрыли убийство 52-летнего председателя совхоза «Ширяевский» Валерия Рогачева в Приморье, совершённое с разбоем в 1996 году, сообщили в Telegram-канале СУ СКР по региону.
Работая по уголовным делам прошлых лет, следователи поминутно восстановили события, которые произошли в ночь на 13 сентября 1996 года. По версии следствия, двое подозреваемых в масках и с обрезами через окно вломились в дом по улице Чапаева в селе Ширяевка. Там жил председатель с семьёй. Мужчины потребовали отдать им имущество, однако потерпевший начал активно сопротивляться, и его застрелили.
Подозреваемые признались в содеянном и рассказали о событиях, а также продемонстрировали действия на криминалистическом манекене. Во время обыска у них дома обнаружили оружие и боеприпасы. Сейчас мужчины находятся под стражей.
Раскрыть преступление помогла наступательная позиция следователей и взаимодействие УМВД России по Приморскому краю.