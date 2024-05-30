Столкнулись три авто: пьяный водитель устроил аварию в Хабаровском крае

29 мая в Хабаровском крае произошло серьезное ДТП с участием трех автомобилей. Водитель, который совершил нарушение при обгоне, был в состоянии алкогольного опьянения. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— В 18:15 на 22-м километре дороги Обход поселка Красная речка — село Казакевичево водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Аллион», при попытке обгона не убедился в безопасности маневра, что привело к столкновению со встречной «Мазда Титан». Затем он столкнулся с попутной «Мазда Титан», после чего съехал в кювет, — рассказали в ОГИБДД ОМВД России по Хабаровскому району.
В результате ДТП водитель «Мазды Титан» 1970 года рождения получил телесные повреждения. По предварительным данным, виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Он отказался от освидетельствования на месте происшествия.