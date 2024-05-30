Столкнулись три авто: пьяный водитель устроил аварию в Хабаровском крае

— В 18:15 на 22-м километре дороги Обход поселка Красная речка — село Казакевичево водитель 1998 года рождения, управляя автомобилем «Тойота Аллион», при попытке обгона не убедился в безопасности маневра, что привело к столкновению со встречной «Мазда Титан». Затем он столкнулся с попутной «Мазда Титан», после чего съехал в кювет, — рассказали в ОГИБДД ОМВД России по Хабаровскому району.