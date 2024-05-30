СК возобновит уголовное дело о незаконном сносе дома в Иркутске

Глава СК России Александр Бастрыкин распорядился о возобновлении уголовного дела о лишении жительницы Иркутска дома. Женщина более 50 лет владела жильем по улице Юннатской в столице региона. Четыре года назад без предупреждения, участок, где проживала сибирячка передали третьим лицам и решили снести. Об этом сообщила пресс-служба СК России.