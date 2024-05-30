СК возобновит уголовное дело о незаконном сносе дома в Иркутске

Глава СК России Александр Бастрыкин распорядился о возобновлении уголовного дела о лишении жительницы Иркутска дома. Женщина более 50 лет владела жильем по улице Юннатской в столице региона. Четыре года назад без предупреждения, участок, где проживала сибирячка передали третьим лицам и решили снести. Об этом сообщила пресс-служба СК России.
— До настоящего времени виновные к ответственности не привлечены, нарушенные права заявительницы не восстановлены, — отметили в ведомстве.
За все время, что жительница Иркутска проживала на Юннатской, она своевременно платила налоги. Возобновить разбирательство и сообщить о его результатах глава СК России поручил руководителю Следкома Иркутской области. За исполнением следят в центральном ведомстве.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Иркутске 30-летний отчим регулярно избивал маленьких детей, а мама дошкольников защищала и поддерживала рукоприкладство. Многодетную мать собираются лишить родительских прав, а ее сожителя приговорили к уголовному сроку.