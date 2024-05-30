Пастух таинственно исчез в Акмолинской области

57-летний Даулетбай Какеш последнее время трудился в отдаленном Жаркаинском районе. Неделю назад он внезапно пропал без вести. Сообщается, что мужчина устроился на работу за несколько недель до исчезновения.
22 мая работники хозяйства потеряли пастуха: его не оказалось ни на пастбище, ни в вагончике, где он жил.
Сначала они пытались найти пастуха собственными силами, а спустя четыре дня глава предприятия обратился за помощью к полицейским.
В настоящий момент на поиски подняты 50 человек. Это полицейские, сотрудники ДЧС и волонтеры.
«Сразу же после получения заявления полицейскими были организованы широкомасштабные поиски. Специально для проведения поисковых мероприятий выделена служебная техника, моторные лодки, поиски с воздуха осуществляются с помощью дрона», — сообщила ведущий специалист ДП региона Алия Билялова.