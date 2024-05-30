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Пастух таинственно исчез в Акмолинской области

Широкомасштабные поиски пропавшего пастуха идут в Акмолинской области — полиция, спасатели и волонтеры ищут таинственно исчезнувшего мужчину, передает сайт телеканала КТК.

Источник: Nur.kz

57-летний Даулетбай Какеш последнее время трудился в отдаленном Жаркаинском районе. Неделю назад он внезапно пропал без вести. Сообщается, что мужчина устроился на работу за несколько недель до исчезновения.

22 мая работники хозяйства потеряли пастуха: его не оказалось ни на пастбище, ни в вагончике, где он жил.

Сначала они пытались найти пастуха собственными силами, а спустя четыре дня глава предприятия обратился за помощью к полицейским.

В настоящий момент на поиски подняты 50 человек. Это полицейские, сотрудники ДЧС и волонтеры.

«Сразу же после получения заявления полицейскими были организованы широкомасштабные поиски. Специально для проведения поисковых мероприятий выделена служебная техника, моторные лодки, поиски с воздуха осуществляются с помощью дрона», — сообщила ведущий специалист ДП региона Алия Билялова.