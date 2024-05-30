В Хабаровском крае найден один пропавший рыбак

Спасатели МЧС России обследовали на катере почти 150 км в акватории и береговой черты, 4,6 тысяч квадратных метра дна осмотрели водолазы. Сотрудники спасательного ведомства продолжают поиски ещё одного рыбака, пропавшего на озере Хумми в Комсомольском районе. Он и его приятель 18 мая отплыли на лодке и не вернулись. Тело одного из них и лодку нашли практически сразу, поиски второго гражданина продолжаются.