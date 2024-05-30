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В Хабаровском крае найден один пропавший рыбак

Поисковая операция завершилась на реке Амур в районе протоки Шарголь.

Источник: МК.RU Хабаровск

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Хабаровскому краю, мужчина выпал из лодки, когда с товарищами устанавливал снасти. Приятели выбрались на берег, он утонул. Рыбачить они отправились 16 мая. Тело было найдено 29 мая. Оно передано сотрудникам правоохранительных и следственных органов.

Спасатели МЧС России обследовали на катере почти 150 км в акватории и береговой черты, 4,6 тысяч квадратных метра дна осмотрели водолазы. Сотрудники спасательного ведомства продолжают поиски ещё одного рыбака, пропавшего на озере Хумми в Комсомольском районе. Он и его приятель 18 мая отплыли на лодке и не вернулись. Тело одного из них и лодку нашли практически сразу, поиски второго гражданина продолжаются.

несчастный случай