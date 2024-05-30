Ночью в колонию в Прикамье пытались перебросить крупную партию смартфонов

Мужчина пытался перебросить крупную партию смартфонов в исправительную колонию № 12 в Прикамье, сообщили в ГУФСИН по Пермскому краю.
Вместе с мобильниками в свёртке были зарядные устройства и сим-карты. Нарушителя поймали ночью.
«Неизвестный подошёл к ограждению внешней запретной зоны. В переброшенном свертке обнаружили 22 сотовых телефона, 9 сим-карт, 7 зарядных устройств и несколько комплектов гарнитуры», — рассказали в ГУФСИН.
В отношении задержанного составили материалы о привлечении к административной ответственности. Их рассмотрит мировой судья Губахи.
Ранее perm.aif.ru писал, что в ИК № 12 в посёлке Широковском 26 марта произошёл крупный пожар. Огонь вспыхнул на площади в 370 квадратных метров. Никто не пострадал.