Мужчина подглядывал за девушкой в туалете одного из ТРЦ Костаная

Ранее в соцсетях появилась публикация — девушка рассказала о том, что за ней наблюдали в кабинке туалета одного из торговых центров Костаная.
По ее словам, ей удалось заснять мужчину, который подсматривал. После она обратилась в полицию.
По информации телеканала, полиция задержала подозреваемого.
«В настоящее время подозреваемый помещен в комнату временного задержания Управления полиции города Костаная. Процессуальное решение по факту мелкого хулиганства примет административный суд», — заявили в пресс-службе ДП региона.
Задержанным оказался 36-летний житель Костанайского района.
Согласно статье 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.