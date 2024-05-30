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Мужчина подглядывал за девушкой в туалете одного из ТРЦ Костаная

Мужчина наблюдал за девушкой в туалете ТРЦ в Костанае — в настоящее время подозреваемый задержан, сообщили в полиции, передает телеканал «Астана».

Источник: pexels.com

Ранее в соцсетях появилась публикация — девушка рассказала о том, что за ней наблюдали в кабинке туалета одного из торговых центров Костаная.

По ее словам, ей удалось заснять мужчину, который подсматривал. После она обратилась в полицию.

По информации телеканала, полиция задержала подозреваемого.

«В настоящее время подозреваемый помещен в комнату временного задержания Управления полиции города Костаная. Процессуальное решение по факту мелкого хулиганства примет административный суд», — заявили в пресс-службе ДП региона.

Задержанным оказался 36-летний житель Костанайского района.

Согласно статье 434 КоАП РК, мелкое хулиганство, то есть нецензурная брань в общественных местах, оскорбительное приставание к физическим лицам, осквернение зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц, влечет штраф в размере двадцати месячных расчетных показателей либо административный арест на срок от пяти до пятнадцати суток.