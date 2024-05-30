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Житель Хабаровского края приговорен к штрафу за дискредитацию армии

Житель Переяславки сделал и разместил плакаты, дискредитирующие Вооружённые силы РФ.

Источник: AP 2023

В Переяславке (район имени Лазо) суд вынес решение о наложении штрафа на 45-летнего жителя поселка, сделавшего и распространившего плакаты, дискредитирующие Вооружённые силы РФ, сообщает «АиФ-Дальинформ».

Мужчина, зарегистрированный в Хабаровске, но живущий в Переяславке, в феврале этого года сделал плакаты, дискредитирующие Вооружённые силы РФ, использовав изображение военнослужащего, погибшего во время участия в СВО. В ночное время в разные дни он разместил плакаты в людных публичных местах — у здания администрации поселка и у рынка.

Суд признал мужчину виновным в совершении правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 20.3.3 КоАП РФ (публичная дискредитация Вооружённых сил РФ). На него наложен штраф в размере 40 тысяч рублей.