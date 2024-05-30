Житель Хабаровского края приговорен к штрафу за дискредитацию армии

Мужчина, зарегистрированный в Хабаровске, но живущий в Переяславке, в феврале этого года сделал плакаты, дискредитирующие Вооружённые силы РФ, использовав изображение военнослужащего, погибшего во время участия в СВО. В ночное время в разные дни он разместил плакаты в людных публичных местах — у здания администрации поселка и у рынка.