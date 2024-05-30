На кладбище курортного города обнаружили брошенные гробы

Власти города, как заявила его мэр Светлана Виноградова, уже начали служебную проверку по данному факту. Подрядным организациям поручено немедленно убрать территорию кладбища, в настоящий момент все уже вывезли. Судя по всему, под посмертный удар попали умершие люди, чьи родные не были найдены. Во всяком случае, именно у этих захоронений были брошенные обнаружены гробы и транспортировочные ящики.