В Омске на инспектора экологического надзора напали из-за видеосъёмки нарушения

Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Специалист находился на выездном обследовании территории в посёлке Осташково. Увидев незаконный сброс отходов, инспектор начал снимать этот факт на камеру.
Нарушители — водитель и пассажир — вышли из автомобиля и потребовали удалить запись. В ответ на отказ они отобрали у инспектора камеру, заломили ему руки, повалили на землю и начали пытаться удалить видеозапись самостоятельно.
В результате сотрудник экологического надзора оказался в больнице с подозрением на перелом рёбер.
В министерстве также сообщили, что за полгода это уже второй случай нападения во время рейда. Ещё один произошёл в прошлом декабре — тогда нарушитель выписали штраф в 50 тысяч рублей. В ведомстве считают это наказание чрезмерно мягким.