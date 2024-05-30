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Мошенники пишут красноярцам от имени главы краевого Роспотребнадзора

Интернет-преступники продолжают атаковать жителей Красноярского края с фейковых аккаунтов чиновников.

Источник: Упрвление Роспотребнадзора по Красноярскому краю

На этот раз аферисты представляются руководителем регионального Роспотребнадзора.

Об этом накануне сообщили в самом ведомстве:

«Нам стало известно, что несколько десятков человек получили сообщения с фейкового аккаунта Дмитрия Горяева в Телеграме. Цель злоумышленников одна — завладеть чужими денежными средствами».

Красноярцев попросили быть бдительными и при получении сомнительных сообщений ни в коем случае не вступать в переписку и не переходить по каким-либо ссылкам.

Отметим, с фейкового аккаунта Дмитрия Горяева мошенники атаковали жителей и ранее. Так, в феврале они по различным вымышленным поводам писали жертвам, оказывая психологическое давление и всяческими способами старались узнать конфиденциальную информацию — личные данные. В результате некоторые доверчивые красноярцы лишились денег.

Также кибераферисты рассылали сообщения от имени замгубернатора края Сергея Пономаренко, главы Дивногорска Сергея Егорова, министра экологии Владимира Часовитина и других высокопоставленных чиновников региона.