Мошенники пишут красноярцам от имени главы краевого Роспотребнадзора

На этот раз аферисты представляются руководителем регионального Роспотребнадзора.
Об этом накануне сообщили в самом ведомстве:
«Нам стало известно, что несколько десятков человек получили сообщения с фейкового аккаунта Дмитрия Горяева в Телеграме. Цель злоумышленников одна — завладеть чужими денежными средствами».
Красноярцев попросили быть бдительными и при получении сомнительных сообщений ни в коем случае не вступать в переписку и не переходить по каким-либо ссылкам.
Отметим, с фейкового аккаунта Дмитрия Горяева мошенники атаковали жителей и ранее. Так, в феврале они по различным вымышленным поводам писали жертвам, оказывая психологическое давление и всяческими способами старались узнать конфиденциальную информацию — личные данные. В результате некоторые доверчивые красноярцы лишились денег.
Также кибераферисты рассылали сообщения от имени замгубернатора края Сергея Пономаренко, главы Дивногорска Сергея Егорова, министра экологии Владимира Часовитина и других высокопоставленных чиновников региона.