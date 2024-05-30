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Мопедист погиб в аварии с грузовиком в Алматы

Мопедист погиб под колесами грузовика в Алматы накануне — в полиции города рассказали подробности произошедшей трагедии, передает МИА «Казинформ».

Источник: t.me/almatykrispi

Ранее в соцсетях распространились страшные кадры с места событий — сообщалось, что авария произошла на улице Момышулы.

В полиции сообщили о том, что в настоящее время по факту смертельного ДТП проводится расследование.

В результате аварии погиб 22-летний водитель мопеда, который столкнулся с грузовой машиной марки Iveco. В рамках расследования назначены необходимые экспертизы.

На официальном сайте «Электронного правительства» говорится, что в случае ДТП вам необходимо:

  • удостовериться что нет пострадавших, если есть, то вызвать скорую помощь;
  • включить «аварийную сигнализацию» и установить знак аварийной остановки;
  • если были свидетели происшествия, следует записать их контактные данные.

Это может пригодиться при особых случаях; вызвать сотрудников административной полиции (102 — если нет пострадавших / 112 — если есть (звонки бесплатные)) и страховых агентов (тел.: смотреть страховку).

По прибытии сотрудники дорожно-патрульной полиции должны оформить все материалы дела:

  • составить схему ДТП,
  • протокол осмотра места ДТП,
  • административный протокол,
  • отобрать объяснения,
  • направить водителей на медицинское освидетельствование.

Сотрудники дорожно-патрульной полиции так же проверяют все ваши документы, рисуют схему и просят отбуксировать транспортные средства в некоторых случаях, когда на месте ДТП транспортное средство затрудняет движения других автомобилей.

Далее сотрудник дорожно-патрульной полиции, выдает бланк объяснительной на имя начальника управления местной полицейской службы.

Вы заполняете бланк, в нем обязательно необходимо указать ориентировочное время ДТП, пересечение улиц (напротив чего), госномер автомашины, направления движения и детальное описание происшествия, также номер полиса ОГПО.