Артиллерия выполнила «огневое прочесывание» под Авдеевкой

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 “Град” горного мотострелкового соединения группировки войск “Центр”, применив метод “огневого прочесывания”, выполнили удар по скоплению живой силы и техники противника, рассредоточенной в лесополосе на авдеевском направлении», — сообщили в МО РФ.
В ведомстве отметили, что артиллеристы произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 10 километров — по району нахождения националистов.
«Применив метод “огневого прочесывания”, артиллеристы поддержали наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника, поразив его район сосредоточения. Контроль поражения целей и передачу координат место положения противника осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА», — добавили в Минобороны.