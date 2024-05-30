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Артиллерия выполнила «огневое прочесывание» под Авдеевкой

ЛУГАНСК, 30 мая — РИА Новости. Артиллеристы группировки войск «Центр» выполнили «огневое прочесывание» позиций ВСУ на авдеевском направлении, сообщили РИА Новости в министерстве обороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 “Град” горного мотострелкового соединения группировки войск “Центр”, применив метод “огневого прочесывания”, выполнили удар по скоплению живой силы и техники противника, рассредоточенной в лесополосе на авдеевском направлении», — сообщили в МО РФ.

В ведомстве отметили, что артиллеристы произвели серию выстрелов осколочно-фугасными снарядами на расстояние более 10 километров — по району нахождения националистов.

«Применив метод “огневого прочесывания”, артиллеристы поддержали наступательные действия штурмовых групп пехоты на позиции противника, поразив его район сосредоточения. Контроль поражения целей и передачу координат место положения противника осуществляли военнослужащие разведывательного подразделения с помощью БПЛА», — добавили в Минобороны.