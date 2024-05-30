Артиллерия выполнила «огневое прочесывание» под Авдеевкой

«Расчеты реактивных систем залпового огня (РСЗО) БМ-21 “Град” горного мотострелкового соединения группировки войск “Центр”, применив метод “огневого прочесывания”, выполнили удар по скоплению живой силы и техники противника, рассредоточенной в лесополосе на авдеевском направлении», — сообщили в МО РФ.