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Экипажи «Аллигаторов» сорвали ротацию подразделений ВСУ

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил России поразила подразделения ВСУ и сорвала ротацию украинских военнослужащих в зоне ответственности группировки «Север», сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 м’Аллигатор», транспортно-боевого вертолёта Ми-35 м и многоцелевого вертолёта Ми-8 успешно сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север»", — говорится в сообщении.

Отмечается, что удар был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами С-8. После этого экипажи осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.

«Задача была получена на командном пункте. Выдвинулись в район выполнения боевой задачи, используя рельеф местности на предельно малой высоте, вышли на боевой курс и поразили противника неуправляемы ракетным вооружением. По докладу авиационного наводчика, цель была успешно поражена. Штатно вернулись на аэродром вылета», — приводит Минобороны слова штурмана вертолета Ми-35м Владислава.

МО РФ также опубликовало видеоролик, где видно, как вертолёт наносит удар.