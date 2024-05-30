Экипажи «Аллигаторов» сорвали ротацию подразделений ВСУ

«Ударная группа армейской авиации Воздушно-космических сил (ВКС) в составе разведывательно-ударного вертолёта Ка-52 м’Аллигатор», транспортно-боевого вертолёта Ми-35 м и многоцелевого вертолёта Ми-8 успешно сорвали ротацию подразделений ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Север»", — говорится в сообщении.
Отмечается, что удар был нанесён неуправляемыми авиационными ракетами С-8. После этого экипажи осуществили противоракетный манёвр с использованием бортового комплекса обороны и успешно вернулись на аэродром вылета.
«Задача была получена на командном пункте. Выдвинулись в район выполнения боевой задачи, используя рельеф местности на предельно малой высоте, вышли на боевой курс и поразили противника неуправляемы ракетным вооружением. По докладу авиационного наводчика, цель была успешно поражена. Штатно вернулись на аэродром вылета», — приводит Минобороны слова штурмана вертолета Ми-35м Владислава.
МО РФ также опубликовало видеоролик, где видно, как вертолёт наносит удар.