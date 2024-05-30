Экипажи «Аллигаторов» сорвали ротацию подразделений ВСУ

«Задача была получена на командном пункте. Выдвинулись в район выполнения боевой задачи, используя рельеф местности на предельно малой высоте, вышли на боевой курс и поразили противника неуправляемы ракетным вооружением. По докладу авиационного наводчика, цель была успешно поражена. Штатно вернулись на аэродром вылета», — приводит Минобороны слова штурмана вертолета Ми-35м Владислава.