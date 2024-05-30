В Мексике кандидата в мэры застрелили на встрече с избирателями

Оппозиционный кандидат в мэры мексиканского города Коюка-де-Бенитес в штате Герреро от правоцентристского альянса «Сила и сердце за Мексику» Хосе Альфредо Кабрера Баррьентос был застрелен на встрече с избирателями. Об этом сообщило издание El Universal. За время избирательной кампании в этом штате убили пять кандидатов на должность мэров и одного кандидата в депутаты.