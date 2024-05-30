Российские бойцы взяли в плен семерых спецназовцев ГУР под Волчанском

С пленным из батальона «Братство» Демидом Нетревожко поговорил военкор RT Александр Симонов.
По словам Нетревожко, он был взят на Волчанском направлении в результате штурмовых действий подразделений ВС России. После ранения российские медики оказали ему медпомощь.
Пленный отметил, что бойцы армии России действовали профессионально и в определённый момент предложили ему и его сослуживцам сдаться. В итоге украинцы сложили оружие.
Ранее взятый в плен украинский солдат Николай Перепаленко заявил, что военнослужащие ВСУ не хотели обороняться под Харьковом.