Гладков: В двух селах Белгородской области пропал свет после обстрела ВСУ

«Под обстрел ВСУ попало село Дорогощь Грайворонского городского округа. Пострадавших нет. Повреждена линия электропередачи, частично без света остаются жители сел Дорогощь и Смородино», — информировал чиновник, добавив, что ремонт ЛЭП начнется после согласования с Минобороны РФ.
Ранее сообщалось, что два парома в Керчи пострадали от обломков украинских ракет, когда ВСУ пытались атаковать объекты транспортной инфраструктуры.
Ранее в Краснодарском крае российские силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили беспилотник над Армавиром. Об этом сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.
Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 30 мая 2024 года. Следите за событиями вместе с нами.