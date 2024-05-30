В Воронежской области в пруду утонул мальчик 15 лет

Шокирующий несчастный случай произошел во вторник, 28 мая, на пруду около села Ковалева.
На водоем пришли двое друзей 10 и 15 лет без сопровождения взрослых. Во время купания младший из ребят увидел, как его товарищ тонет. Он стал звать на помощь, но в это время его друг ушел под воду. Тело мальчика извлекли из пруда, когда он был уже мертв.
Место, где утонул ребенок, не было оборудовано для купания.
Сотрудники СУ СК России по Воронежской области начали процессуальную проверку по факту гибели 15-летнего мальчика. При первичном осмотре видимых следов насильственной смерти на теле не обнаружено. Следователь регионального СК провел осмотр места происшествия, опросил свидетелей. Тело ребенка отправили на судебно-медицинскую экспертизу для установления точной причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В СК напомнили, что в дни каникул нужно быть особенно внимательными к времяпрепровождению школьников, нельзя разрешать им без присмотра находиться вблизи водоемов и тем более заходить в воду. Особенно опасным является плавание у крутых обрывистых берегов с сильным течением, а также в заболоченных и заросших растительностью местах.