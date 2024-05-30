В Воронежской области в пруду утонул мальчик 15 лет

На водоем пришли двое друзей 10 и 15 лет без сопровождения взрослых. Во время купания младший из ребят увидел, как его товарищ тонет. Он стал звать на помощь, но в это время его друг ушел под воду. Тело мальчика извлекли из пруда, когда он был уже мертв.