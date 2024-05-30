Путешественники из Новосибирска ограбили посетителей омского кафе

Омская полиция задержала группу новосибирцев за кражу имущества у посетителей местного кафе. Как сообщили в УМВД по Омской области, подозреваемые приехали в город на машине и решили отдохнуть в круглосуточном заведении.
— Поступило четыре заявления о хищении имущества у посетителей одного и того же кафе на проспекте Комарова. В двух случаях на граждан на улице совершили нападения, — написали в ведомстве.
Грабители похитили имущество на сумму 220 тысяч рублей, среди которого дорогие смартфоны, банковские карты, а также 90 тысяч рублей наличными.
Правоохранители установили, что злоумышленников четверо, их возраст варьируется от 17 лет до 31 года. Сотрудники полиции задержали фигурантов по месту жительства в Новосибирске.
— 31-летний ранее не судимый гражданин предложил троим знакомым поехать на автомобиле в Омск. Так, фигуранты заехали в круглосуточное кафе, расположенное на проспекте Комарова. Здесь они обратили внимание на омича в сильном алкогольном опьянении. Когда тот сел в такси и поехал домой, четверо новосибирцев проследовали за ним и у подъезда дома, распылив перцовый баллончик, совершили грабеж, — добавили в УМВД.
Затем новосибирцы вернулись в кафе и то же самое проделали с другой жертвой — женщиной. По дороге домой преступники обналичили все деньги в банкомате.
Стражи порядка возбудили два уголовных дела по п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ «Грабеж» и еще три — по п. «г» ч. 3 ст. 158 УК РФ «Кража».