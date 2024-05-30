Путешественники из Новосибирска ограбили посетителей омского кафе

— 31-летний ранее не судимый гражданин предложил троим знакомым поехать на автомобиле в Омск. Так, фигуранты заехали в круглосуточное кафе, расположенное на проспекте Комарова. Здесь они обратили внимание на омича в сильном алкогольном опьянении. Когда тот сел в такси и поехал домой, четверо новосибирцев проследовали за ним и у подъезда дома, распылив перцовый баллончик, совершили грабеж, — добавили в УМВД.