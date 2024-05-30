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В Приморье суд отправил за решётку «гражданку СССР» за призывы к террору

Осуждённая женщина отрицает существование Российской Федерации и считает себя гражданкой Советского Союза.

Источник: Аргументы и факты

В Приморье Чугуевским районным судом удовлетворено ходатайство следователя, и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на 1 месяц 14 суток в отношении женщины, считающей себя гражданкой СССР и отрицающей существование Российской Федерации.

Как сообщил Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судебной системы Приморского края», женщину обвинили в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ «Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма».

По версии следствия, гражданка, используя сеть «Интернет», опубликовала на своём канале видеохостинга «YouTube» видеозапись с призывом к осуществлению насильственных действий в отношении должностных лиц министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.