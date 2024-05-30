Собиравшего деньги для ВСУ бывшего студента МГУ не пустили в Грузию

Суд четыре раза назначал ему административный арест — за пост «ВКонтакте», два поста в Instagram* (деятельность Meta* — соцсети Facebook* и Instagram* — запрещена в России как экстремистская), а также за отказ при проверке показать сотруднику полиции паспорт. После этого его отчислили из МГУ.