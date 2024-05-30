Собиравшего деньги для ВСУ бывшего студента МГУ не пустили в Грузию

«Меня отвезли в центр временного содержания иностранных граждан. В течение недели я купил билет. Изначально я поехал в Грузию, в Грузии мне отказали во въезде без объяснения причин», — рассказал РИА Новости Гулько, уточнив, что его изначально хотели депортировать обратно в Россию, но в итоге позволили купить билет в другую страну.
Сейчас экс-студент факультета фундаментальной медицины МГУ находится за рубежом, в какой конкретно стране — не уточняется. По словам Гулько, там он планирует продолжить обучение, получить диплом врача. «Я сейчас занят поиском работы, денег особо нет», — уточнил он.
Студент шестого курса факультета фундаментальной медицины МГУ Сергей Гулько, уроженец Одессы и гражданин Украины, проживавший в общежитии вуза на Ломоносовском проспекте, неоднократно размещал призывы и лозунги националистического характера, публикации, направленные на сбор денег «для нужд вооруженных сил Украины», а также изыскивал сведения о возможном механизме вступления в ряды ВСУ для лиц, находящихся на территории московского региона.
Суд четыре раза назначал ему административный арест — за пост «ВКонтакте», два поста в Instagram* (деятельность Meta* — соцсети Facebook* и Instagram* — запрещена в России как экстремистская), а также за отказ при проверке показать сотруднику полиции паспорт. После этого его отчислили из МГУ.
У арестованного есть действующий паспорт гражданина Украины, при этом заявление на получение российского гражданства студент МГУ не подавал.
В соцсетях Гулько неоднократно высказывал намерения по окончании обучения в МГУ незамедлительно покинуть Россию, так как «чувствует себя здесь неуютно», а также призывал к ударам по Москве, публиковал лозунги националистической «Украинской повстанческой армии»** (запрещенная в России экстремистская организация).
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская).
**Организация признана экстремистской и запрещена в России.