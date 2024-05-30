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Площадь пожара на востоке Москвы достигла четырех тысяч квадратных метров

МОСКВА, 30 мая — РИА Новости. Площадь пожара на востоке Москвы, где горит производственно-складское здание, достигло четырех тысяч «квадратов», сообщает пресс-служба МЧС.

«Тушение пожара продолжается. Площадь увеличилась до четырех тысяч квадратных метров. Быстрому распространению огня способствует высокая пожарная загрузка внутри здания и конструктивные особенности здания», — говорится в сообщении.

Задействованный в тушении вертолет Ка-32 выполнил 15 сливов и сбросил 75 тонн воды. Дополнительно в готовность приведен вертолет Ми-26 Московского авиационного центра.

В Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) добавили, что пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте ЧП создано четыре боевых участка, работают водяные и лафетные стволы.

пожары
МЧС