Площадь пожара на востоке Москвы достигла четырех тысяч квадратных метров

В Telegram-канале столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности (ГОЧСиПБ) добавили, что пожару был присвоен третий ранг сложности. На месте ЧП создано четыре боевых участка, работают водяные и лафетные стволы.