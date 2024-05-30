Тушила пламя сама: во Владивостоке во время пожара умерли пенсионерка и ее собака

Вечером 29 мая во Владивостоке случился пожар в шестиэтажном доме на Днепровской. Внезапно загорелась квартира на первом этаже. Проживающая в ней пенсионерка попыталась справиться с огнем сама, но надышалась едкого дыма и погибла, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».