Тушила пламя сама: во Владивостоке во время пожара умерли пенсионерка и ее собака

Вечером 29 мая во Владивостоке случился пожар в шестиэтажном доме на Днепровской. Внезапно загорелась квартира на первом этаже. Проживающая в ней пенсионерка попыталась справиться с огнем сама, но надышалась едкого дыма и погибла, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
Неравнодушные люди, увидев языки пламени, тут же вызвали пожарных. Спасатели незамедлительно отправились на помощь, но, когда они приехали, было уже поздно.
«Когда сотрудники МЧС оказались у квартиры, огня не было, на месте находились медики и полиция. Женщина 1946 года рождения скончалась», — сообщили в пресс-службе МЧС по Приморскому краю.
«Исходя из опроса дочери погибшей и, учитывая обстановку, предположительно установлено: женщина, проживающая в квартире, не вызывая пожарных, самостоятельно при помощи подручных средств начала тушить огонь, но, к сожалению, из-за отравления продуктами горения скончалась», — объяснили в ведомстве.
Предварительная причина пожара — аварийный режим работы электрического сетевого фильтра. Дознаватели МЧС России и эксперты испытательной пожарной лаборатории проводят проверку.
Напомним, ранее «Комсомолка» рассказывала, как Во Владивостоке пожар унес жизнь 3-летней девочки. Она оказалась без присмотра взрослых в квартире, когда все произошло.