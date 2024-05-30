При израильских авиаударах по Сирии погибла девочка

«Сегодня (в среду — ред.) приблизительно в 19.30 (совпадает с мск) израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны территории Ливана, нанеся удары по одному из объектов в центральном регионе и по одному из жилых домов в городе Банияс. В результате агрессии погибла девочка, ранения получили десять мирных жителей, нанесен некоторый материальный ущерб», — говорится в заявлении минобороны Сирии.