Ричмонд
+17°
малооблачно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

При израильских авиаударах по Сирии погибла девочка

КАИР, 29 мая — РИА Новости. Девочка погибла, десять человек ранены в результате израильских авиаударов в среду по одному из объектов в центральной части Сирии и жилому дому в городе Банияс на западе страны, сообщило сирийское министерство обороны.

Источник: AP 2023

«Сегодня (в среду — ред.) приблизительно в 19.30 (совпадает с мск) израильский противник совершил воздушную агрессию со стороны территории Ливана, нанеся удары по одному из объектов в центральном регионе и по одному из жилых домов в городе Банияс. В результате агрессии погибла девочка, ранения получили десять мирных жителей, нанесен некоторый материальный ущерб», — говорится в заявлении минобороны Сирии.

Ранее сирийское госагентство SANA передавало, что средства противовоздушной обороны Сирии отражают атаку в небе над городом Хомс в одноименной провинции на западе страны.

Сирийский военно-полевой источник сообщал РИА Новости, что авиаудар был нанесен по автомобилям союзных сирийской армии сил в провинции Хомс. Сирийские СМИ также писали об израильском ударе по жилому дому в Баниясе.