Подпольные цехи по переработке руды нашли в Актау и Бестобе

«В апреле подразделением по борьбе с организованной преступностью при координации прокуратуры Степногорска пресечена деятельность трех нелегальных старательских бригад, которые занимались хищением золота. Изъято три мини-цеха по переработке руды, более восьми тонн золотосодержащего концентрата, несколько десятков комплектов контрафакта ювелирных изделий. На глубине 200 метров шахты обнаружен подпольный промывочный цех. В полицию доставлено более 20 лиц. Расследование продолжается», — сообщил Куандык Алпыс.