Награжденный медалью «За отвагу» свердловчанин погиб на СВО

В Полевском попрощаются с погибшим возле населенного пункта Бердычи ДНР 33-летним Максимом Уразбахтиным. Мужчина был мобилизован в сентябре 2022 года, в марте 2023 года за героизм и отвагу при освобождении Макеевки он был награжден медалью «За отвагу».



Погиб 3 марта 2024 года при выполнении боевые задачи. Указом Президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность награжден «Орденом Мужества» посмертно, сообщили в администрации Полевского городского округа.



Прощание с военнослужащим пройдет 1 июня в 12.00 в городском храме во имя Святой Троицы.