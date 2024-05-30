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Награжденный медалью «За отвагу» свердловчанин погиб на СВО

С военнослужащим, погибшим в ДНР, простятся 1 июня в Полевском.

В Полевском попрощаются с погибшим возле населенного пункта Бердычи ДНР 33-летним Максимом Уразбахтиным. Мужчина был мобилизован в сентябре 2022 года, в марте 2023 года за героизм и отвагу при освобождении Макеевки он был награжден медалью «За отвагу».

Погиб 3 марта 2024 года при выполнении боевые задачи. Указом Президента Российской Федерации за мужество и самоотверженность награжден «Орденом Мужества» посмертно, сообщили в администрации Полевского городского округа.

Прощание с военнослужащим пройдет 1 июня в 12.00 в городском храме во имя Святой Троицы.