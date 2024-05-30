В Забайкалье действуют 20 лесных пожаров

С начала пожароопасного сезона в лесах Забайкалья зарегистрировано 438 пожаров на 188 тыс. га. В 2023 году на эту дату было 256 пожаров на площади более 48 тыс. га. С 21 мая в лесах введен режим ЧС регионального характера.