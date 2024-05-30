В Забайкалье действуют 20 лесных пожаров

«По данным региональной диспетчерской службы на 05:00 мск 30 мая, за последние сутки на территории лесного фонда Могочинского, Нерчинского-Заводского, Хилокского, Чернышевского и Читинского районов локализовали шесть пожаров на площади более 4,7 тыс. га. Действуют 20 лесных пожаров. Общая площадь, пройденная огнем, составляет более 40 тыс. га», — говорится в сообщении.
С начала пожароопасного сезона в лесах Забайкалья зарегистрировано 438 пожаров на 188 тыс. га. В 2023 году на эту дату было 256 пожаров на площади более 48 тыс. га. С 21 мая в лесах введен режим ЧС регионального характера.
В тушении задействованы 668 пожарных и 71 единица техники. Причиной возгорания в восьми случаях стало неосторожное обращение с огнем. Еще четыре пожара возникли от гроз. Остальные восемь возгораний в лесах возникли из-за перехода огня с соседних земель.