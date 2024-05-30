Два сотрудника Красного Полумесяца погибли при ударе по скорой в Рафахе

«Медики Палестинского общества Красного Полумесяца Хайсам Тубаси и Сухайль Хассуна были убиты в результате прямого удара израильскими оккупационными силами по машине скорой помощи Палестинского Красного Полумесяца в районе Таль Ас-Султан к западу от Рафаха, когда они выполняли свой гуманитарный долг», — сообщил Красный Полумесяц на странице в соцсети Х.