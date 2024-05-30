Челябинца, севшего за руль пьяным и без прав, отправили на полгода в колонию и к психиатру

Там также добавили, что мужчина приобрел автомобиль в начале апреля 2023 года, водительских прав у него никогда не было, вождению учился самостоятельно, на учет в РЭО машину не поставил. «Он понимал, что у него могут быть неприятности, но сел за руль пьяным, поехал на работу, а затем с ночной смены — домой», — отметили в суде.