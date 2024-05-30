Челябинца, севшего за руль пьяным и без прав, отправили на полгода в колонию и к психиатру

Жителя Челябинской области, севшего за руль пьяным и без прав, отправили на полгода в колонию, а затем обязали пройти лечение у психиатра, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что 27-летний водитель-самоучка из Троицка признан виновным по части 2 статьи 264.1 УК РФ.
Мужчина неоднократно садился за руль пьяным, был судим за это и прежде, но на пусть исправления не встал. Так, в декабре 2021 года по части 1 статьи 264.1 УК РФ его приговорили к обязательным работам. В октябре 2023 года осудили условно за наркотики. Новое преступление он совершил в апреле 2023 года. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина сел за руль ВАЗ-21102. В дороге его остановили инспекторы ГИБДД.
«Фигурант уголовного дела вину в совершении преступления признал полностью, от дачи показаний отказался, воспользовавшись правом, предоставленным статье 51 Конституции РФ», — прокомментировали в Троицком горсуде.
Там также добавили, что мужчина приобрел автомобиль в начале апреля 2023 года, водительских прав у него никогда не было, вождению учился самостоятельно, на учет в РЭО машину не поставил. «Он понимал, что у него могут быть неприятности, но сел за руль пьяным, поехал на работу, а затем с ночной смены — домой», — отметили в суде.
Автолюбителю назначили шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Суд запретил ему заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, в течение четырех лет. Кроме этого, назначено принудительное наблюдение и лечение у психиатра в амбулаторных условиях.
Мужчину заключили под стражу в зале суда. Приговор не вступил в законную силу.