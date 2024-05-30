«С трех часов ночи до 04.40 утра 30 мая по городу Староконстантинов в Хмельницкой области было нанесено как минимум пять ударов. Больше всего досталось военному аэродрому, который с непонятным упорством бандеровцы хотят превратить в аэродром, принимающий натовские F-16», — сказал собеседник агентства.
По его данным, попадание в том числе пришлось в одно из арочных укрытий аэродрома, в которых украинские военные прячут самолеты, а также боекомплекты к ним, и сопровождалось серией взрывов и выбросом пламени с искрами.
Кроме того, как сообщил Лебедев, один из ударов был нанесен по микрорайону «Вокзал-2», который примыкает к аэродрому. Складские помещения в том районе, по данным подполья, используются военными. После атаки из города в сторону микрорайона выехали как минимум семь машин скорой помощи.
В ночь на четверг украинские СМИ сообщали о нескольких сериях взрывов в Хмельницкой области на фоне воздушной тревоги.
В ответ на атаки противника по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины.
При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.