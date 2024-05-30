Россия нанесла минимум пять ударов по Староконстантинову, сообщило подполье

Кроме того, как сообщил Лебедев, один из ударов был нанесен по микрорайону «Вокзал-2», который примыкает к аэродрому. Складские помещения в том районе, по данным подполья, используются военными. После атаки из города в сторону микрорайона выехали как минимум семь машин скорой помощи.