Водолацкий: жители Харьковской области строят землянки, чтобы укрыться от властей Украины

«[Украина] сегодня сделала ряд пунктов приема жителей Харьковской области, которых они насильно выселяют, 90% [людей] выселяются под дулами автоматов. После того как их там размещают, часть людей находит возможности, находит транспорт и возвращается по ночам домой, прячется в подвалах домов, сейчас лето, в лесах делают землянки, чтобы переждать это смутное время», — сказал Водолацкий.