Вице-премьер Украины Ирина Верещук 28 мая в эфире телемарафона «Единые новости» сообщила, что около 20 тыс. человек выехали из приграничных районов Харьковской и Сумской областей, в которых объявлена обязательная эвакуация. По ее словам, эвакуированные предпочитают перебираться в другие районы, не покидая территорию своей области.
«[Украина] сегодня сделала ряд пунктов приема жителей Харьковской области, которых они насильно выселяют, 90% [людей] выселяются под дулами автоматов. После того как их там размещают, часть людей находит возможности, находит транспорт и возвращается по ночам домой, прячется в подвалах домов, сейчас лето, в лесах делают землянки, чтобы переждать это смутное время», — сказал Водолацкий.
Как отметил собеседник агентства, люди ждут, когда придет российская армия, и первое, о чем они просят, «чтобы им быстрее выдали паспорта граждан Российской Федерации и они наконец-то могли свободно себя чувствовать».
В Киеве признают, что ситуация в Харьковской области крайне напряженная для украинских войск. Сообщалось о переброске в регион дополнительных резервов. В Минобороны РФ информировали об освобождении ряда населенных пунктов в Харьковской области.