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Минобороны заявило об уничтожении 8 ATACMS над Азовским морем

В Азовском и Черном морях в ночь на 30 мая отражены атаки дальнобойными ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами, сообщило Минобороны РФ. Власти Крыма ранее сообщали о повреждении двух паромов в Керчи.

Источник: U.S. Army

Над Азовским морем сбито восемь оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства. Над Черным морем перехвачены восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря. Как утверждает Минобороны в Telegram, они следовали в сторону Крымского полуострова.

В Керчи повреждения обломками ракет получили автомобильный и железнодорожный паромы, сообщал советник главы Крыма Олег Крючков. Повреждено остекление надстроек. Жертв нет. Работу переправы возобновят после оценки повреждений.