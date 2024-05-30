Минобороны заявило об уничтожении 8 ATACMS над Азовским морем

Над Азовским морем сбито восемь оперативно-тактических ракет ATACMS американского производства. Над Черным морем перехвачены восемь беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Два безэкипажных катера уничтожены в акватории Черного моря. Как утверждает Минобороны в Telegram, они следовали в сторону Крымского полуострова.