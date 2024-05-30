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Школьный автобус попал в аварию в Приморье — подробности

Дети ехали на экзамен.

Источник: Соцсети

В Партизанске попал в ДТП школьный автобус, который перевозил детей на экзамен. Сотрудники ГАИ работают на месте происшествия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе полиции Приморья.

Отмечается, что в полицию поступило сообщение об автоаварии в районе дома 51 на улице Матросова в селе Новицкое Партизанского района. По предварительным данным, в результате столкновения автобуса ПАЗ и автомобиля Nissan Teana пострадавших нет. Оба транспортных средства получили повреждения.

«В момент ДТП в автобусе находились пять детей, которые направлялись на сдачу экзаменов», — сообщили в пресс-службе.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято законное и обоснованное решение в соответствии с законодательством.

Напомним, в феврале текущего года в приморском селе Голубовка Партизанского муниципального округа дотла сгорел школьный автобус. Пассажирский транспорт загорелся на придомовой территории.