Школьный автобус попал в аварию в Приморье — подробности

Отмечается, что в полицию поступило сообщение об автоаварии в районе дома 51 на улице Матросова в селе Новицкое Партизанского района. По предварительным данным, в результате столкновения автобуса ПАЗ и автомобиля Nissan Teana пострадавших нет. Оба транспортных средства получили повреждения.