Открытое горение в здании на востоке Москвы ликвидировали

«Открытое горение на пожаре ликвидировано», — сказали в пресс-службе.
Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили, что пожар локализовали на площади 3 тыс. кв. м. В горящем здании произошло обрушение на площади 1,5 тыс. кв. м.
Группировка из почти 200 человек и 64 единиц техники, в том числе двух вертолетов, привлечена к тушению пожара, сообщил начальник управления по ВАО Главного управления МЧС России по Москве полковник внутренней службы Илья Мисун.
«В ликвидации последствий пожара принимают участие 194 человека и 64 единицы техники, в том числе 2 вертолета Московского авиационного центра. Вертолеты совершили более 30 сбросов воды общим объемом свыше 200 тонн. Сведений о пострадавших не поступало», — сказал собеседник агентства.
В новость внесены изменения (08:36 мск) — добавлена информация о ликвидации открытого горения.