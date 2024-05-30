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Открытое горение в здании на востоке Москвы ликвидировали

МОСКВА, 30 мая. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали открытое горение в производственно-складском здании на востоке Москвы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе МЧС России.

«Открытое горение на пожаре ликвидировано», — сказали в пресс-службе.

Ранее в оперативных службах ТАСС сообщили, что пожар локализовали на площади 3 тыс. кв. м. В горящем здании произошло обрушение на площади 1,5 тыс. кв. м.

Группировка из почти 200 человек и 64 единиц техники, в том числе двух вертолетов, привлечена к тушению пожара, сообщил начальник управления по ВАО Главного управления МЧС России по Москве полковник внутренней службы Илья Мисун.

«В ликвидации последствий пожара принимают участие 194 человека и 64 единицы техники, в том числе 2 вертолета Московского авиационного центра. Вертолеты совершили более 30 сбросов воды общим объемом свыше 200 тонн. Сведений о пострадавших не поступало», — сказал собеседник агентства.

В новость внесены изменения (08:36 мск) — добавлена информация о ликвидации открытого горения.

МЧС
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