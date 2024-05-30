Волгоградцев стали обманывать аферисты под видом медработников

Жителям региона начали поступать звонки от мошенников, представляющихся работниками поликлиник. Они уговаривают записаться на флюорографию или диспансеризацию, а после согласования даты и времени аферисты просят назвать код из СМС, для того чтобы якобы подтвердить запись.
На самом деле гражданам приходит сообщение от «Госуслуг». Получив код, лжесотрудники меняют пароль для входа на портал, а волгоградцы теряют доступ к своей личной информации.
Второй вид мошенничества связан с полисами обязательного медицинского страхования. Злоумышленники заверяют в якобы необходимости продлить его, прося скачать приложение «Минздрава». После его установки в телефоне появляется вирус, с помощью которого мошенники и получают доступ к данным телефона.