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Волгоградцев стали обманывать аферисты под видом медработников

Лжесотрудники медучреждений и страховщики стали пытаться получить данные граждан для доступа к их банковским счетам и личному кабинету на портале «Госуслуги».

Источник: Волгоградская правда

Жителям региона начали поступать звонки от мошенников, представляющихся работниками поликлиник. Они уговаривают записаться на флюорографию или диспансеризацию, а после согласования даты и времени аферисты просят назвать код из СМС, для того чтобы якобы подтвердить запись.

На самом деле гражданам приходит сообщение от «Госуслуг». Получив код, лжесотрудники меняют пароль для входа на портал, а волгоградцы теряют доступ к своей личной информации.

Второй вид мошенничества связан с полисами обязательного медицинского страхования. Злоумышленники заверяют в якобы необходимости продлить его, прося скачать приложение «Минздрава». После его установки в телефоне появляется вирус, с помощью которого мошенники и получают доступ к данным телефона.