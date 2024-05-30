Волгоградцев стали обманывать аферисты под видом медработников

Жителям региона начали поступать звонки от мошенников, представляющихся работниками поликлиник. Они уговаривают записаться на флюорографию или диспансеризацию, а после согласования даты и времени аферисты просят назвать код из СМС, для того чтобы якобы подтвердить запись.