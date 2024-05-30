В Башкирии 14 человек отравились шаурмой: бизнесмен предстанет перед судом.

В Мелеузе перед судом предстанет предприниматель, обвиняемый в массовом отравлении шаурмой. По данным пресс-службы прокуратуры РБ, в мае 2023 года бизнесмен продавал шаурму в отсутствие условий для приготовления пищи, обработки и мытья продуктов, кухонного инвентаря, соблюдения правил личной гигиены работников, системы горячего водоснабжения и водоотведения, дезинфицирующих устройств и средств. Кроме того, коммерсант привлек к работе сотрудников, не прошедших медосмотр, профессиональную гигиеническую подготовку и аттестацию, без спецодежды.