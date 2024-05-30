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Пермяков осудили за организацию незаконной миграции

Они подделывали документы о тестировании иностранцев и предоставляли их в учебные заведения.

Источник: Комсомольская правда

В Перми мужчина и женщина были осуждены за незаконную миграцию. Прокуратура Перми сообщает, во время проверки соблюдения миграционного законодательства были выявлены нарушения.

Пермяки зарегистрировали два ООО и на протяжении четырех лет оказывали услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства для иностранных граждан. Проведение тестирований подделывались, в учебные заведения, с которыми были заключены договоры, предоставляли недостоверные видеозаписи и учебные бланки с успешными результатами экзаменуемых.

— Не имея оснований не доверять контрагентам, выдавали официальные документы — сертификаты, — сообщает Прокуратура Пермского края. Прокурор обратился в суд с иском о признании недействительными 36 сертификатов о владении русским языком, выданных иностранным гражданам, и о возложении на образовательные учреждения высшего образования обязанности исключить из государственного реестра записи об их выдаче.

Суд удовлетворил требования прокурора.