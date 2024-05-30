Пермяков осудили за организацию незаконной миграции

В Перми мужчина и женщина были осуждены за незаконную миграцию. Прокуратура Перми сообщает, во время проверки соблюдения миграционного законодательства были выявлены нарушения.
Пермяки зарегистрировали два ООО и на протяжении четырех лет оказывали услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства для иностранных граждан. Проведение тестирований подделывались, в учебные заведения, с которыми были заключены договоры, предоставляли недостоверные видеозаписи и учебные бланки с успешными результатами экзаменуемых.
— Не имея оснований не доверять контрагентам, выдавали официальные документы — сертификаты, — сообщает Прокуратура Пермского края. Прокурор обратился в суд с иском о признании недействительными 36 сертификатов о владении русским языком, выданных иностранным гражданам, и о возложении на образовательные учреждения высшего образования обязанности исключить из государственного реестра записи об их выдаче.
Суд удовлетворил требования прокурора.