Пермяков осудили за организацию незаконной миграции

Пермяки зарегистрировали два ООО и на протяжении четырех лет оказывали услуги по проведению экзамена по русскому языку, истории России и основам законодательства для иностранных граждан. Проведение тестирований подделывались, в учебные заведения, с которыми были заключены договоры, предоставляли недостоверные видеозаписи и учебные бланки с успешными результатами экзаменуемых.