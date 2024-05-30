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Над Краснодарским краем сбиты пять беспилотников

Минобороны РФ сообщило об отражении атаки беспилотников над Краснодарским краем. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

Источник: РИА "Новости"

Попытка атаки была предпринята примерно в семь утра с применением беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, говорится в сообщении Минобороны в Telegram. Над регионом было сбито пять БПЛА.

Глава Новороссийска Краснодарского края Андрей Кравченко в 7:45 предупредил в Telegram-канале о возможной воздушной угрозе. Он отмечал, что «в настоящий момент атаки на город не происходит».

В ночь на 30 мая были отражены атаки дальнобойными ракетами ATACMS, беспилотниками и безэкипажными катерами в Азовском и Черном морях. Власти Крыма сообщили о повреждении двух паромов.