Прокуратура Владивостока озвучила причину порыва водопровода на улице Катерной

«Данное повреждение произошло вследствие действий подрядной организации в рамках договора между филиалом “Приморский” АО “Оборонэнерго” и компанией ООО “Поддержка” по реконструкции ВЛ-6 кВ. Подрядной организацией была повреждена водопроводная труба холодного водоснабжения. Специалисты Оборонэнерго координируют и контролируют совместно с собственником водопровода выполнение ремонтных работ, чтобы максимально оперативно восстановить водоснабжение потребителям. Подрядная организация будет привлечена к ответственности», — сообщили в ведомстве.