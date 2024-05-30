Прокуратура Владивостока озвучила причину порыва водопровода на улице Катерной

Прокуратура Первомайского района Владивостока инициировала проверку по факту порыва водопровода на улице Катерной, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе надзорного ведомства.
Установлено, что причиной коммунальной аварии стала работа бурильно-крановой машины при реконструкции линии электропередачи.
«Данное повреждение произошло вследствие действий подрядной организации в рамках договора между филиалом “Приморский” АО “Оборонэнерго” и компанией ООО “Поддержка” по реконструкции ВЛ-6 кВ. Подрядной организацией была повреждена водопроводная труба холодного водоснабжения. Специалисты Оборонэнерго координируют и контролируют совместно с собственником водопровода выполнение ремонтных работ, чтобы максимально оперативно восстановить водоснабжение потребителям. Подрядная организация будет привлечена к ответственности», — сообщили в ведомстве.
Прокуратура взяла под контроль устранение порыва и соблюдение прав граждан, чье водоснабжение будет временно прекращено на период ремонта.